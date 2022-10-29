رئيس «قناة السويس»: ارتفاع متوسط العبور اليومي لـ68 سفينة خلال أكتوبر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، إن التقارير الملاحية بالقناة تعكس عدم صحة الأصوات التي شككت في الجدوى الاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في تحقيق المستهدف منه برفع كفاءة القناة وزيادة طاقتها العددية والاستيعابية.

وأضاف «ربيع» في بيان صحفي، أن القناة الجديدة تسببت في زيادة متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى تحقيق شهر أكتوبر الجاري أعلى متوسط عبور يومي بواقع 68 سفينة.

«ربيع» يتفقد حركة الملاحة

وتفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، حركة الملاحة بالقناة، والتي تشهد عبور 65 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.7 مليون طن.

وحرص رئيس الهيئة على متابعة سير العمل خلال تواجده بمارينا المرشدين بالإسماعيلية، واطمأن على انتظام العمل في كافة المواقع المرتبطة بتنظيم حركة الملاحة.

وتصدرت حركة الملاحة في قناة السويس اليوم السبت، من اتجاه الشمال، سفينة الحاويات العملاقة EVER APEX بحمولة كلية 248 ألف طن، والمصنفة كأكبر سفينة حاويات في العالم، في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى سيريلانكا، فيما جاءت سفينة الحاويات COSCO SHIPPING SOLAR التي ترفع علم هونج كونج على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 233 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى اليونان.

رئيس الهيئة: عبور 2117 سفينة في أكتوبر

وقال رئيس الهيئة إن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2022، وفقا لحسابات متوسط العبور اليومي خلال الشهر، سجلت عبور 2117 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1847 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 270 سفينة بنسبة زيادة قدرها 14.6%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 126.5 مليون طن مقابل 112.3 مليون طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 14.2 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 12.6%.

وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر 2022 تسجل 703.4 مليون دولار، وفقا لحسابات متوسط العائد اليومي خلال الشهر، مقابل 552.9 مليون دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 150.5 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 27.2%.

وكانت الملاحة بالقناة كانت قد سجلت خلال الشهر الجاري أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي وأكبر حمولة صافية يومية للسفن العابرة في تاريخ القناة، وذلك يوم الثلاثاء 18 أكتوبر، حيث عبرت 90 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.2 مليون طن، متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.