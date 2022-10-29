محافظ مطروح: مكتبة سيوة تضم 8 آلاف كتاب.. ومقامة على الطراز القديم

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، الانتهاء من فرش مكتبه مصر العامة في سيوة، جاء ذلك في جولته التفقدية بها، يرافقه أسامة المرسي مدير مكتبه مصر العامة بمطروح، محمد بكر رئيس مدينة سيوة، محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة بالمحافظة وعدد من مشايخ سيوة، وتضم المكتبة المقامة على النظام البيئي والتراثي بالواحة قاعة مؤتمرات ومحاضرات وقاعة أطفال.

وقال «شعيب» في بيان، إن مكتبة سيوة تضم 2500 كتاب ومستلزمات ولعب خاصة بالأطفال، وقاعة تدريب للسيدات، على المشغولات اليدوية والتراثية وغيرها، ومكتبة إطلاع تضم نحو 5500 كتاب ثقافي متنوع بإجمالي 8000 كتاب في عدد من المجالات العلمية والأدبية وغيرها.

ووجه محافظ مطروح بأهمية انتهاء أعمال التصنيف والفهرسة لجميع الكتب، وذلك مع التجهيزات النهائية للمكتبة والاستعداد لافتتاحها قريبًا بالتنسيق مع وزارة الثقافة، كصرح ثقافي وعلمي جديد على أرض سيوة يخدم الحركة الثقافية لأهالي سيوة وزائريها.

مكتبة على الطراز البيئي السيوي

وأضاف «شعيب» أن مكتبة سيوة جرى إقامتها على الطراز البيئي السيوي القديم، وهو البناء بمادة الكرشيف وهي مزيج من الملح والطين، وجرى عمل أسقفها بجذوع وجريد النخل لتعبر عن تراث سيوة الذي يجذب السياح من مختلف دول العالم والزائرين من داخل وخارج مصر، لتكون قطعة من الأماكن السياحية التي تحافظ على الطابع البيئي الذي يعكس كيان واحة سيوة.

منارة ثقافية علي أرض سيوة

وأوضح محافظ مطروح، أن المكتبة الجديدة التي انتهينا من إنشائها بدعم من المحافظة، وهي منارة ثقافية على أرض واحة سيوة، يستفيد من خلالها الأهالي خاصة الطلبة في المدارس والجامعات والسيدات، لأنها تجمع بين الكتب العلمية والتاريخية بالإضافة إلى وجود مركز لتعليم الفتيات والمرأة، الأعمال والحرف والمشغولات اليدوية المتنوعة لفتح مصدر رزق والحفاظ على التراث السيوي القديم من الاندثار.