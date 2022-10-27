انتعاشة سياحية في سيوة.. مصريون وأجانب في حضرة آمون (صور)

انتعاشة سياحية كبيرة شهدتها واحة سيوة، تزامنًا مع انطلاق الموسم السياحي الجديد في شهر أكتوبر، لتستقبل سيوه رحلات من المصريين والأجانب من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة في واحة السحر والجمال، في ظل طقس متميز تشهده الواحة خلال هذه الفترة من سطوع للشمس نهارًا وأجواء دافئة وطقس معتدل ولطيف ليلًا على كافة أنحاء الواحة.

وقال محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الواحة تستقبل أفواجًا سياحية من داخل وخارج مصر، لما تتميز به من سياحة بيئية، فضلًا عن الإقامة في فنادق مقامة على الطراز البيئي السيوي القديم، يحاكي الحياة القديمة في الواحة، جميعها مبني بمادة الكرشيف «مزيج من الملح والطين» وجذوع وجريد النخل، دون إضاءة أو وسائل اتصالات حديثة للاستمتاع بالهدوء والاستجمام، بالإضافة إلى الإقامة بمعسكرات في الصحراء وحول الجبال في مناطق الدكرور وفطناس والعديد من المناطق السياحية الصحية.

وأضاف رئيس المدينة أن الواحة تتميز أيضًا برحلات التخييم داخل الصحراء خلال رحلات السفاري، وهي أجمل رحلات سفاري في العالم، لزياره بحر الرمال الأعظم، والاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة في الصحراء الغربية والتزلج على الرمال، ونزول المياه الساخنة والباردة للاستحمام في عيون سيوة الطبيعية للاسترخاء، بالإضافه إلى العيون الكبريتية للاستشفاء.

أجمل مزارات واحة سيوة

وتتميز مزارات سيوة السياحية بالتنوع، وتشتهر بالسياحة العلاجية وسياحة السفاري، والسياحة البيئية والترفيهية، وسياحة المهرجانات والمؤتمرات، بحسب فتحي عبد الله مدير شركه سياحه في سيوة، لافتًا إلى أبرز المعالم السياحية في الواحة وهي جبل الموتى، وعين كليوباترا، جوبا، ومعبد أمون، وقاعد تتويج الإسكندر الأكبر، ومتحف البيت السيوي، وجزيره فطناس.

رحلات السفاري في سيوة

وأوضح أن رحلات سيوة تتميز برحلات السفاري والتخييم في الصحراء، خاصة في منطقه بئر واحد، والاستجمام بالبحيرة الباردة وعيون المياه الساخنة هناك طبقا للشيخ فتحي كيلاني، شيخ قبيلة الظناين في سيوة، بالإضافة إلى رحلات الواحات المندثر، التي تبعد عن سيوة ما بين 40 إلى 60 كم، ويوجد بها قشريات وبعض الآثار التي تعود إلى عده حقب تاريخية.