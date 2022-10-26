لو عاوز تروح سيوة بسعر مخفض.. اعرف تفاصيل الرحلات المقدمة من وزارة الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، رحلة جديدة ضمن رحلات اعرف بلدك وهي السفر إلى واحة سيوة لموسم شتاء 2022 وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وكشفت الإدارة المركزية لتنمية الشباب للبرامج الثقافية والفنية عن فتح باب الحجز للفوج الأول من رحلات إعرف بلدك إلى مدينة سيوة، ضمن سلسلة رحلات اعرف بلدك التي تهدف الى إلقاء الضوء على أهم المعالم السياحية والأثرية وتشجيع السياحة الداخلية.

رحلات اعرف بلدك إلى سيوة

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل رحلات اعرف بلدك إلى سيوة، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجماعي فيس بوك.

تنطلق رحلة سيوة خلال الفترة من 6 نوفمبر حتى 10 نوفمبر.

المرحلة العمرية: من (18 : 40) سنة.

قيمة الاشتراك: تحصيل مبلغ 850 جنيها من كل مشارك.

الإقامة والإعاشة بفندق واحة سيوة.

تتحمل وزارة الشباب والرياضة قيمة الاقامة والإعاشة والإنتقالات.

التسكين بغرف ثلاثية.

كيفية الاشتراك في رحلات سيوة

على الراغبين في الاشتراك برحلة سيوة التوجه شخصيا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة أمام نادي الزمالك - شارع 26 يوليو - ميت عقبة، لسداد رسوم الإشتراك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الإشتراك.

سياسات رحلات وزارة الشباب

وتكون الأولوية لأسبقية السداد.

في حالة اكتمال الفوج الأول يتم فتح باقي الأفواج تباعا.

ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

يمنع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

في حالة عدم صحة البيانات أو ظهور أعراض مرضية أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يجرى مغادرة المشارك فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

يشترط خلو المشارك من الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والأمراض النفسية والعقلية والصرع.

ويكون التجمع لانطلاق الرحلة من أمام البوابة الرئيسية لمبنى وزارة الشباب والرياضة والتحرك الساعة الواحدة صباح يوم 6 نوفمبر سيتضمن برنامج الرحلة زيارات بعض الأماكن الأثرية والسياحية.