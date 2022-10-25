تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

ساعات قليلة وينطلق لقاء مرتقب بين فريقي برشلونة الإسبانى وبايرن ميونخ الألمانى، في دوري أبطال أوروبا، ويترقب اللقاء عشاق ومحبي الكرة العالمية والأوروبية.

وتنطلق مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ، غدًا الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب سبوتيفاى كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي كلف بها الاتحاد الأوروبي «يويفا» الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارتها.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة برشلونة وبايرن ميونخ عبر شاشتها.

beIN Sports 1 HD Premium

التردد: 11013

معدّل استقطاب الموجة: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة إرسال البثDVB-S2

كما يتم عرض المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports 4K

ونشر الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى لكرة القدم يويفا، التشكيل المتوقع والذي جاء كما يلي:

برشلونة: تير شتيجن، بيليرين، كوندي، ألونسو، بالدي، دى يونج، بوسكيتس، بيدرى، ديمبيلي، ليفاندوفسكي، فاتي.

اللاعبين الغائبين عن المباراة: أراوخو، جافي، سيرجي روبرتو.

بايرن ميونخ: أولريتش، بافارد ، دى ليخت، أوباميكانو، ديفيز، جوريتزكا، كيميش، جنابري، موسيالا، كومان، تشوبو موتينج.

مباراة برشلونة ضد البايرن

ويتصدر فريق بايرن ميونخ الألماني، جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، في المركز الأول برصيد 12 نقطة وتأهل رسميًا إلى دور الـ16، فيما يأتي الفريق الإسباني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلفًا لفريق إنتر ميلان الوصيف برصيد 7 نقاط، لذا يسعى الفريق الكتالوني إلى تحقيق الفوز في مباراة الغد من أجل الحفاظ على آمال التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.