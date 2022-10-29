صالون حنان يوسف يحتفل بمرور 20 عامًا على إنشاء المنظمة العربية للحوار

احتفل الصالون الثقافي للدكتورة حنان يوسف، بمرور 20 عامًا على إنشاء المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، وذلك خلال فاعليات الصالون الثقافي في دورته الخامسة والثلاثين، التي جاءت بعنوان: «في اليوم العالمي للإعلام الإنمائي.. المنظمة العربية للحوار.. عشرون عامًا من العطاء».

وأعربت الدكتورة حنان يوسف، الرئيس التنفيذي للمنظمة وعميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية – فرع القرية الذكية، عن سعادتها بالاحتفال بمرور 20 عامًا على إنشاء المنظمة، بالتزامن مع مناسبتين الأولى هي نجاح المنظمة في توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، والمناسبة الثانية هي الاحتفال باليوم العالمي للإعلام الإنمائي، وهو ما ترى أنه يتوافق مع رسالة المنظمة التي بدأت منذ اليوم الأول في إطلاق مبادرات مجتمعية من شأنها تنمية المجتمع وأفراده، وإخراج كوادر شبابية معنية بتقديم تلك الرسالة.

الترويج لمصر بالخارج

وأوضحت رئيس المنظمة العربية للحوار، أن المنظمة منذ بدايتها كفكرة وليدة نجحت في تحقيق العديد من أهدافها المتمركزة هو تفعيل ثقافة الحوار، وتصحيح صورة مصر والعرب في الخارج، في الوقت الذي قلل فيه البعض من تلك الأفكار والأهداف، ولكن مرت الأيام لتثبت مدى أهمية تلك الأفكار والمنطلقات الفكرية في التواصل مع الآخر، وإدراك جيل من الشباب لتلك الأطر التي تسهم في تعزيز صورة الدولة المصرية.

وأعربت «يوسف»، عن تطلع المنظمة في تقديم انطلاقة جديدة خلال الفترة المقبلة بعد مرحلة توفيق الأوضاع، وسوف تبدأ أولى الخطوات التنفيذية لتنظيم مؤتمر ضخم في شهر ديسمبر المقبل، يتناول عددًا من المحاور المتعلقة بالوعي والإعلام، ويضم كافة المشاركات من مصر والدول العربية الشقيقة.

استعراض أهم المبادرات التي قدمتها المنظمة على مدار 20 عامًا

وبدأت فعاليات الصالون باستعراض شباب المنظمة العربية للحوار لأهم الإنجازات والمبادرات التي قدمتها المنظمة على مدار 20 عامًا، والتي جاءت من أبرزها: مبادرة النيل – مبادرة الجسر الأخضر – مبادرة حماية المرأة من الختان – مبادرة أنا سفير – مبادرة تصحيح صورة مصر في الخارج – مبادرة شركاء في صناعة الصورة (عام المجتمع المدني).

كما تم استعراض عرض تقديمي لجلسات الصالون الثقافي منذ انطلاقه في ديسمبر 2019م وحتى الآن، باعتباره أحد الإنتاجات الفكرية للمنظمة.

جاء ذلك بمشاركة واسعة لعدد كبير من النخبة والأكاديميين والمتخصصين في مصر والعالم العربي، سواء من ليبيا ودول المغرب العربي، وبمشاركة لافتة للشباب كعادة الصالون الثقافي كل شهر.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم للدور الذي تقوم به المنظمة في ظل مجموعة من التحديات المختلفة منذ إنشائها، معبرين عن تطلعهم في استمرار المنظمة في تقديم مزيد من المشروعات والمبادرات الفكرية خلال الفترة المقبلة.

وتضمن الصالون مناقشة فكرية حول أبرز المحاور التي تتطلع المنظمة للمضي قدمًا في تنفيذها مستقبلًا، كما شهد مشاركة شبابية من خلال التعبير عن أفكارهم وآرائهم المختلفة، واختتمت فعاليات الصالون بفقرة غنائية للطالبة ندى المنسي ، شدت فيها مقطع من أغنية" فكروني " لأم كلثوم وسط سعادة وإعجاب من الحضور.