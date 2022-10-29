«الإحصاء»: المصريون استوردوا سيارات بـ 15.4 مليار جنيه في 7 أشهر

كشف تقرير، أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة واردات مصر من السيارات خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022، بلغت حوالي 970 مليون دولار، ما يعادل حوالي 15.4 مليار جنيه مصري بحسب متوسط سعر الدولار خلال تلك الفترة.

300 مليون دولار قيمة استيراد السيارات في شهر يناير فقط

وأضاف التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن المصريين استوردوا سيارات في شهر يناير 2022 بما يقرب من 300 مليون دولار، وهو الشهر الأعلى خلال تلك الفترة في قيمة استيراد سيارات الركوب، حيث يعادل 4 مليارات و800 مليون جنيه مصري.

استيراد سيارات الركوب خلال الأشهر السبعة

وجاءت عملية استيراد سيارات الركوب خلال الأشهر السبعة على النحو التالي:

- 300 مليون دولار يناير 2022

-211 مليون دولار فبراير

-120 مليون دولار خلال شهر مارس 2022

- 100 مليون دولار في أبريل 2022

- 85 مليون دولار في شهر مايو 2022

- 75 مليون دولار في شهر يونيو 2022

- 72 مليون دولار في شهر يوليو 2022

أهم 5 دول استوردت منها مصر

جدير بالذكر أن أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن أهم الدول التي استوردت منها مصر، خلال عام 2021 على النحو التالي:

- جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى بنسبة 16.2% من جملة الواردات.

- في المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 7.7% من جملة الواردات.

- جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.1% من جملة الواردات.

- جاءت في المرتبة الرابعة المانيا بنسبة 4.7% من جملة الواردات.

- جاءت دول قارة آسيا في المرتبة الأولى بنسبة 29.0% من جملة الواردات، تليها دول غرب أوروبا 23.5%، ثم الدول العربية بنسبة 15.7%.