مستشار رئيس الإحصاء لـ«الوطن»: بث 100 رقم إحصائي على شاشة المرصد يوميا

كشفت غادة مصطفى مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أرقام المرصد الإحصائي لبيانات مصر، سيتم بثها يوميا عبر شاشة إلكترونية ضخمة أعلى مبنى الجهاز، بطول 24.5 متر وعرض 10 أمتار، تبث من 90 إلى 100 مؤشر وبيان اقتصادي واجتماعي وسكاني وبيئي يوميا، حيث سيتم بث مؤشر جديد كل 30 ثانية على مدار 24 ساعة دون توقف.

توجيهات رئيس الجهاز بتخصيص فريق عمل لمتابعة الشاشة لحظيا

وأضافت مستشار رئيس الجهاز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توجيهات اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز، بتشكيل فرق عمل لإدارة الشاشة وعمل الاحتياطات اللازمة لعدم توقفها على مدار الـ24 ساعة، لافتة إلى أنه فريق العمل المكلف بمتابعة عمل شاشة المرصد الإحصائي «بيانات مصر» أعد كل الاستعدادات التامة للبث المباشر، بحيث سيتم بث بيان ورقم جديد في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخصائص السكان كل 30 ثانية على الأكثر.

رصد 175 ألف سيارة تمر يوميا أمام الجهاز

وأوضحت غادة مصطفى مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، أنه من المقرر والمخطط له أن شاشة المرصد الإحصائي سترصد بيانات 175 ألف سيارة ومركبة تمر يوميا من أمام مقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك رصد حوالي 350 ألف مواطن يسلكون يوميا شارع صلاح سالم بمدينة نصر أمام مقر الجهاز.

وكان اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أطلق اليوم المرصد الإحصائي «بيانات مصر» لأول مرة في تاريخ مصر والعمل الإحصائي، وذلك لتوفير كل البيانات والأرقام التي ينتجها الجهاز للجهات المسؤولة في الدولة ويتيحها عبر شاشة المرصد في كل المجالات اقتصادية واجتماعية وبيئية وسكانية، مجانا للمواطنين.

ومن المقرر أن يطلق الجهاز في مرحلة لاحقة موقعا إلكترونيا يتضمن عرض هذه الشاشة والبيانات التي تقوم ببثها لحظيا.

جدير بالذكر أن شاشة عرض المرصد تم تركيبها أعلى مبنى الجهاز بمدينة نصر، بطول 24.5 متر وعرض 10 أمتار تقريبا.