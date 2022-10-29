رئيس «القومي للمرأة» تستقبل عضو الكونجرس لاستعراض جهود مصر في تمكين السيدات

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، جاكي سبير، عضوة الكونجرس الأمريكي، بمشاركة السفير دانيال روبنستين، القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر، والوفد المرافق لهما، بهدف التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة.

هناك إرادة سياسية قوية تدعم تمكين المرأة في كل المجالات

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك إرادة سياسية قوية تدعم تمكين المرأة في كل المجالات ووصولها إلى جميع المواقع القيادية، ففي عام 2017 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتكون وثيقة عمل الحكومة، كما تم إطلاق «مرصد المرأة المصرية» لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية، وارتفعت نسبة مقاعد للمرأة في البرلمان إلى 28%، لافتة إلى تعيين المرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة، مشيرة إلى أن وصول المرأة المصرية إلى مواقع صنع واتخاذ القرار سيعزز تغيير الصورة النمطية عن دور المرأة في المجتمع، وخاصة لدى الأجيال الجديدة.

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس لتمكين المرأة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وأضافت أن إدماج احتياجات المرأة في جميع القطاعات من أولويات الحكومة المصرية، وأضافت أنه وفقاً لقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، فإن للمجلس الحق في إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية في الأحوال التي تتطلب ذلك، كما أنه لدى المجلس فروع في جميع محافظات الجمهورية تعمل على تعزيز تمكين المرأة في كل المجالات.

استعدادات مصر الخاصة بمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي استعدادات مصر الخاصة بمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، مشيرة إلى تخصيص مصر يوم المرأة بالمؤتمر، وسيتم إدماج موضوع المرأة في جميع فعاليات ومحاور المؤتمر، كما سيتم إطلاق مبادرة خاصة بالمرأة في أفريقيا بعنوان «المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ»، مؤكدة على أهمية «الانتقال البيئي العادل للجميع»، موضحة أن التحدي الأكبر هو إيجاد مصدر تمويل يساعد السيدات أصحاب المشروعات باختلاف أنواعها في تحقيق هذا الانتقال البيئي.

كما أشارت إلى أهمية المشروع القومى لتنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقوم بتنفيذه المجلس والعديد من الوزارات والهيئات، لافتة إلى أن المشروع يهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتطوير الخصائص السكانية.