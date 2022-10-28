رئيس المجلس القومي للمرأة: الطلاق الشفهي انتهاكا صريحا لحقوق الزوجة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مكاتب تلقي الشكاوى ترصد حالات لسيدات تبحثن عن نفقتهن في حالة هجر الزوج لها دون طلاق، وبناء عليه نساعدها في قضايا النفقة للحصول على حقها أولادها، وهناك حقوق أخرى منها مؤخر الصداق وقرارات تتعلق بأبنائها لا تتمكن السيدة من الحصول عليها لعدم وجود مايفيد طلاقها مثل وثيقة الطلاق.

توثيق الطلاق خلال 30 يوما

وأوضحت «مرسي» خلال استضافتها ببرنامج «ماما دوت أم» مع الإعلامية فاطمة مصطفى والمذاع على فضائية «DMC» أن الطلاق الشفهي يعد انتهاكا صريحا للحقوق الزوجة، إذ يطلقها الزوج شفوي ويتركها دون أن تثق أو تتأكد بشأن طلاقها، والطبيعي أن يجرى توثيق الطلاق خلال 30 يوما، وتضر الزوجة لرفع قضية خلع فتخسر حقوقها المالية، وبالرغم من ذلك الزوج ملزم بسداد حقوق أطفاله ونفقاتهم.

الحالة النفسية للسيدة المعرضة للعنف

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن السيدة المعرضة للعنف تكون حالتها النفسية غير مستقرة وتخرج طاقتها السلبية في التعامل مع أولادها وتتعامل معهم بعنف، مطالبة الأباء والأمهات بالتفكير في مستقبل الأطفال والتعامل مع بعضهما البعض برحمة ورفق ولين من أجل حياة الأطفال.

أشارت إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من البرامج لتأهيل المقبلين على الزواج مثل برنامج مودة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، ومبادرة معا لنبقي التي أطلقها القومي للمرأة، ومبادرة لم الشمل التي أطلقتها الأوقاف بالإضافة لبرامج توعوية تقدمها الكنيسة المصرية.