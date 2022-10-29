«التضامن»: التعامل مع 22.2 ألف حالة كبار بلا مأوى منذ 2015

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي حالات كبار بلا مأوى التي تعاملت معها الوزارة منذ يناير 2015 حتى تاريخه، 22260 حالة، وذلك سواء بالدمج الأسري أو بالإحالة لمؤسسات الرعاية أو بتقديم الخدمات في محيط الشارع، كما بلغ إجمالي حالات أطفال بلا مأوى التي تم التعامل معها 19365 طفلا تشمل «الأطفال بلا مأوى - أطفال عمالة - أطفال مع أسرهم في الشارع».

إعفاء 5 ملايين طالب من غير القادرين من المصروفات الدراسية

وأشارت التضامن في تقرير لها إلى أن هناك 5 ملايين طالب من غير القادرين تم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج تكافل أو تكافؤ الفرص التعليمية.

تعويض المتضررين من الأزمات

وقامت وزارة التضامن بتجميع وتكامل الموارد المالية من الموازنة الحكومية ومن المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من فيروس كورونا لتصل إلى 21 مليون فرد بقيمة 5.4 مليار جنيه مصري، وذلك على مدار عامين بدءًا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022.

ولفتت إلى أنه جرى تمويل مساعدات لإجمالي 226750 أسرة من متضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 910 ملايين جنيه مصري، مشيرة إلى أن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 إلى 100 ألف جنيه مصري، ثم تم زيادته مرة ثانية بقرار من رئيس الجمهورية إلى 200 ألف جنيه عام 2021.

وأشارت إلى أنها ساهمت مع الهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية بالدول العربية والأفريقية التي عانت من أزمات وكوارث بمساعدات إغاثة اجتماعية تصل إلى 230 مليون جنيه.