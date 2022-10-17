مؤسس «من أجل حياة كريمة للطلبة»: ندعم غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية

قالت فريدة أمير، مؤسسة معرض «من أجل حياة كريمة للطلبة» إن الفكرة جاءت من مبادرة «حياة كريمة» ومنتدى شباب العالم منذ سنتين في فترة الكورونا، من أجل تقديم المساعدة والدعم للطلاب غير المقتدرين على دفع المصروفات.

المعرض كان 3 أيام أسبوعيًا يضم 9 رسامين

وأضافت مؤسسة معرض «من أجل حياة كريمة للطلبة»، خلال حوارها لبرنامج «صباح الورد» عبر فضائية «TEN»، أن شعار المعرض هو الشباب يستطيع والهدف منه إعانة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم المادي لهم من أجل إكمال دراستهم، موضحة أن إيرادات المعرض تخرج لغير القادرين.

وتابعت: «نادي الجونة ساعدني في إقامة معرض «من أجل حياة كريمة للطلبة» في دورته الثانية عن طريق البحث عن الطلاب غير المقتدرين وجمعهم لتقديم الدعم المادي له، مشيرة إلى أن المعرض كان 3 أيام أسبوعيًا يضم 9 رسامين ثم انضم فنانين بأعمار مختلفة بداية من 7 أعوام، متابعة أن المعرض ضم جنسيات مختلفة».

وأشارت مؤسسة معرض «من أجل حياة كريمة للطلبة»، إلى أن نادي يونيتري الجونة عمل حصر لأعداد الطلاب ومتابعة مستوياتهم كل عام لدعمهم ومساعدتهم، وكان يجرى جمع إيرادات المعرض من أجل الطلاب، متابعة أنه خلال فترة كورونا رسمت العديد من اللوحات العديدة ومن ثم قررت أن تتبرع بهم من أجل مساعدة الآخرين.

الفكرة جاءت بعد كثرة استغاثات المواطنين

وأكملت مؤسسة معرض «من أجل حياة كريمة للطلبة» أنها تسعى في تقديم المساعدات والدعم للغارمات والمستشفيات وليس فقط الطلاب، موضحة أن عدد الطلاب الذين جرى تقديم المساعدات لهم وصل إلى 200.