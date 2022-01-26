«كبار بلا مأوى» ترفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية

قال حسني يوسف، مسئول البرنامج القومي لأطفال وكبار بلا مأوى، إن فرق العمل التابعة للبرنامج رفعت حالة الطوارئ تزامنا مع موجة الطقس السيئ، موضحًا أن الـ17 وحدة متنقلة متواجدين ويتعاملون مع الحالات على الفور، خاصة في حالة ورود أي بلاغ من المواطنين عن تواجد أشخاص بلا مأوى في مكان غير مرئي، وليس من السهل الوصول لها.

فرق الإنقاذ تتحرك مع أي بلاغ تستقبله

وأكد مسئول البرنامج القومي خلال تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن الفرق تتحرك بجانب خطتها إلى أي بلاغ يستقبلوه من خلال الخط الساخن 14349، أو موقع وزارة التضامن أو خط نجدة الطفل، وصفحة البرنامج على «فيس بوك»، ويجرى التعامل على الفور بأنحاء الجمهورية كافة.

وأضاف مسئول البرنامج القومي لأطفال وكبار بلا مأوى، أن الحالات بلا مأوى في الشارع من السهل التأثير عليها، وإيوائهم بدور الرعاية، مؤكدا أن المشكلة في الأشخاص ذوي الأمراض العقلية أو النفسية، ويجرى إعطائهم بطاطين ووجبة ساخنة، بالتعاون مع بنك الطعام وبعض الجمعيات الأهلية التي تتعاون مع فرق الشارع، قائلا:« مش هنسيب حد بلا مأوى فى الشارع».

العمل من خلال الوحدات في 14 محافظة

أوضح أن الوزارة تقدم خدمات صحية للأشخاص بلا مأوى، إذ يجرى إحالته لدار رعاية لتوفير الحماية له، وينتشر الفرق على مدار الـ24 ساعة في المحافظات التي تتضرر من سوء الأحوال الجوية، مثل الإسكندرية، من خلال وحدات متنقلة في 14 محافظة:« بور سعيد، السويس، أسيوط، القاهرة، الجيزة، بني سويف، الإسكندرية، المنيا، الغربية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، القليوبية».