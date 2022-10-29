«حياة كريمة»: انتشار متطوعي مبادرة ابدأ في جميع محافظات الجمهورية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انتشار متطوعي المؤسسة والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» في جميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال فعاليات الإعلان الرسمي عن انطلاق شركة ابدأ لتنمية المشروعات ش.م.م، التي تعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية.

مبادرة ابدأ ضمان لاستدامة التنمية الشاملة

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى أن مبادرة ابدأ هي الضمان لاستدامة التنمية الشاملة في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدة أن الأولى تعمل على التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينهم اقتصاديًا لاستدامة تنمية مجتمعاتهم في محافظات الجمهورية، كما تقوم على توطين الصناعات المصرية بعد دارسة الفرص الاستثمارية لكل منطقة من المناطق المستهدفة على حدة.

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، افتتاح وتدشين بعض المشروعات ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ، عبر الفيديوكونفرانس، وذلك خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات.