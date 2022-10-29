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أستاذ الاستثمار محمد الشوادفي: مبادرة «ابدأ» تستهدف تنشيط وتوطين الصناعة محليا

كتب:

يارا أشرف
03:13 م | السبت 29 أكتوبر 2022
مبادرة ابدأ

مبادرة ابدأ

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أهمية تدشين مبادرة «ابدأ» في ذلك التوقيت، لإحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تنشيط وتوطين الصناعة، وإنشاء المجمعات الصناعية خلال فترة زمنية طويلة.  

مبادرة «ابدأ» تستهدف تشجيع رجال الأعمال

وتابع «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية مع المذيعة أية عبدالرحمن عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مبادرة «ابدأ» تستهدف تشجيع رجال الأعمال على بدء المشروعات في كافة المجالات بكل محافظات مصر مشيرًا إلى أن الدولة ترى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تهدف إلى تحويل فلسفة مجتمع يعتمد على الواردات إلى مجتمع منتج محليا بصفة عالمية وقابلة للتصدير.

أهمية مرحلة تدشين الصناعات المحلية

وذكر أن الاقتصاد المصري يعاني من زيادة الواردات على الصادرات، وانخفاض نسبة مساهمة المنتج المحلي والصناعات المحلية والاعتماد بنسبة كبيرة على الصناعات الخارجية، وهذا مما يشكل دوافع وعوامل لمتخذي القرارات بأهمية مرحلة تدشين الصناعات المحلية وتنميتها.

وأضاف أستاذ الإدارة والاستثمار، أنه يجب على الدولة المصرية استخدام كل الإمكانيات والموارد الخاصة بها للمرور من الأزمات المتتالية، مشيرًا إلى أن كلمة السر لحل تلك المشكلات هي الإنتاج المحلي والصناعة.

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بقلم يارا أشرف