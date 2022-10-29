عضو مبادرة «ابدأ»: «حياة كريمة» من أهم شركائنا.. ونستهدف توطين الصناعات

قال الدكتور محمد عبدالسميع، عضو فريق مبادرة «ابدأ»، إنه جرى إطلاق مبادرة «إبدأ» في أكتوبر 2021، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف المبادرة كل المشروعات في مصر سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وتوطين الصناعات الحديثة، وتوفير فرص عمل.

نعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر

وتابع «عبدالسميع»، خلال مداخلة هاتفية مع المذيعة أية عبدالرحمن عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن هناك فرصا استثمارية لمختلف الصناعات نعمل على توطينها في مصر من خلال مبادرة «ابدأ»، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل مع المستثمرين وفقًا لقاعدة البيانات، بهدف عرض الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يساهموا بها.

وأضاف، أنه يتم التواصل مع المستثمر الأجنبي لمعرفة متطلباته وعرض فرص الاستثمار الموجودة في مصر بكل حوافزها، وكلها أمور تتم بالتعاون مع مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار وكل الجهات المعنية بذلك.

وذكر أن الاستثمار في مصر الأفضل في المنطقة بأكملها، بسبب كثرة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمر وتوفر الأراضي الصناعية في أغلب المناطق الجغرافية، علاوة على تطوير شبكات الطرق والمواني اللذان يعملان على تقريب ونقل المواد الخام والبضائع من أي مكان، إلى جانب انخفاض سعر الأراضي الصناعية، فضلًا عن تواجد الرخصة الذهبية، وغيرهم.

التعاون بين مبادرتي «ابدأ» و«حياة كريمة»

وأوضح أن «حياة كريمة» من ضمن المساهمين الرئيسين في شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات، وشريكة في المبادرة، مشيرًا إلى أهمية وجود مشروع صناعي اقتصادي يضمن التنمية المستدامة داخل القرى المصرية وتوفير فرص عمل، فضلًا عن التمويل المستدام لمبادرة حياة كريمة.