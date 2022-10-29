أستاذة الاقتصاد وفاء علي: مبادرة «ابدأ» نقطة محورية في دعم وتوطين الصناعة

قالت الدكتورة وفاء علي أستاذة الاقتصاد، إنَّ مبادرة «ابدأ» نقطة محورية وعلامة فارقة في دعم وتوطين الصناعة المصرية، كما أنَّها إضافة لغيرها من المبادرات الوطنية لأنَّها تمثل نقلة نوعية لدعم الصناعات الوطنية، لافتة إلى أهمية دور شباب البرنامج الرئاسي من المتخصصين الاقتصاديين في تطبيق ما درسوه على أرض الواقع لدعم الصناعة والاستثمار.

الدولة المصرية تواصل نجاحاتها في إدارة ملفاتها الاقتصادية

وتابعت وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية مع المذيعة آية عبدالرحمن، عبر قناة «إكسترا نيوز»، بأن الدولة المصرية ما زالت تواصل نجاحاتها في إدارة ملفاتها الاقتصادية، كما أنها تسعى بمبادراتها إلى تعميق المكون المحلي وتوطين الصناعة المصرية، فضلًا عن الأداء المؤسسي نحو النمو الاقتصادي المستدام لتحقيق الحلم الرئاسي الخاص بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأضافت أنَّ مبادرة ابدأ اعتمدت على 3 محاور مهمة، وهي: تفعيل المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة على الحيز الجغرافي بأكمله، فضلًا عن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب كيفية التجهيز لهذه الصناعات وتعميق الصناعة الوطنية من خلال البحث والتدريب والتطوير، متابعة بأن المبادرة تسعى إلى مواكبة كل الأساليب التكنولوجية والعالمية.

مصر تنتقل إلى مرحلة اقتصاد المعرفة

وأشارت أستاذة الاقتصاد، إلى أنَّه من الطبيعي أن تسهم مبادرة «حياة كريمة» بحصة في مبادرة «ابدأ»، بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل مشروعاتها المستقبلية، مؤكّدة أهمية الاكتفاء الذاتي وتعميق الصناعة الوطنية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين من خلال دعم الدولة المصرية، مضيفة أنَّ مصر انتقلت إلى مرحلة اقتصاد المعرفة، الذي يجب أن يبدأ تحت شعار «صنع في مصر».