الحكومة الإسكتلندية تعلن مشاركة رئيسة الوزراء في قمة المناخ بشرم الشيخ

أعلن متحدث بِاسم الحكومة الإسكتلندية، إن رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن تتوجه إلى شرم الشيخ الشهر المقبل؛ لحضور قمة المناخ «كوب 27»، وفقا لما ذكرت صحيفة ذا سكوتسمان.

وأوضح المتحدث، أنه نظرًا للأهمية الحيوية لعمل الحكومات معًا لمعالجة تغير المناخ، فإن نية الوزيرة الأولى هي حضور COP27.

نيكولا ستيرجن تشارك في COP26

وكانت نيكولا ستيرجن، أحد أبرز المشاركين في COP26 في جلاسكو العام الماضي، إذ اجتمعت مع قادة العالم ونشطاء المناخ.

بدء قمة المناخ 7 نوفمبر

ويشار إلى أن عدد من قادة وزعماء العالم أعلنوا مشاركتهم في مؤتمر المناخ «كوب 27»، المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ بداية من 7 نوفمبر المقبل، وينتهي 18 من الشهر نفسه.