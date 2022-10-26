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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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السيسي: مصر في قمة استعداداتها لاستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ الخضراء

كتب:

نرمين عفيفي
04:15 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أعمال النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العالمية تأتي في وقت تكون فيه مصر في قمة استعداداتها لاستضافة قمة المناخ في شرم الشيخ الخضراء، وتبذل مصر قصاري جهدها مع دول العالم حتى تسفر القمة عن تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، «انطلاقا من إيمان مصر بالقيمة السامية للعلم الذي يتصدر أولويات استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وما يقترن به من أنشطة البحث العلمي في شتى الميادين».

وأشاد الرئيس، خلال كلمته أمام أعمال النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العالمية، بجهود الوكالة العالمية للفرانكوفونية لحرصها على إطلاق مبادرة تخصيص أسبوع عالمي للفرانكوفونية العلمية سنويا، والذي تستضيفه القاهرة في نسخته الثانية هذا العام، لافتا إلى أنه لا يوجد شك أن مثل هذا النمط المتفرد من الدبلوماسية العلمية تتيح الفرصة للتفاعل والتبادل بين خبرات وإنجازات البحث العلمي.

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