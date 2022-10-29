أمين عام جامعة الدول العربية يلتقي وزير خارجية الكويت قبيل انعقاد قمة الجزائر

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير خارجية الكويت، بمقر إقامته في العاصمة الجزائرية، التي تحتضن القمة العربية الحادية والثلاثين، في الأول والثاني من نوفمبر.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان، إن أبو الغيط حرص على تقديم التهنئة مُجددا للوزير الكويتي على اختياره للمنصب، مُشيدا بخبرته الدبلوماسية الطويلة، مُتمنيا له التوفيق في استكمال مسيرة بلاده على الصعيد الخارجي، لا سيما دورها المهم والفاعل في إطار منظومة العمل العربي المشترك، وفقا لموقع جامعة الدول العربية.

اللقاء ركز على مُجريات القمة العربية

وأكد رشدي أن اللقاء ركز على مُجريات القمة العربية، التي تُعقد اجتماعاتها التحضيرية في هذه الأثناء، إذ اتفق الطرفان على أهمية الوصول إلى حالة من التوافق حيال مختلف القضايا المطروحة، بالنظر إلى التحديات الدولية الهائلة التي تحتم على الجانب العربي، المزيد من التكتل ووحدة الصف. ​