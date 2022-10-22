الجامعة العربية تدين هجوم الحوثيين على ميناء الضبة النفطي اليمني

أدان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، محاولة جماعة الحوثي استهداف ميناء الضبة النفطي؛ بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن بمسيرات أجنبية الصنع.

وقال المتحدث أن التصعيد الحوثي في هذا التوقيت، يمثل استهتارا وتحديا للجهود الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة في اليمن، ويكشف مجدداً وجه الحركة الحوثية الحقيقي، مشدداً علي أن استهداف الحوثيين للموانئ النفطية تحت أي مبرر سيزيد تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وتلوث البيئة البحرية.

وناشد المتحدث، الأطراف الدولية المعنية، الاستمرار في الوفاء بالالتزامات الإنسانية وسد فجوة التمويل الإنساني في اليمن، واستمرار جهود إزالة الألغام الأرضية والمتفجرات التي تخلف ضحايا يومياً.