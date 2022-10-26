«الجامعة العربية»: نحن الرابح الأول من العلاقات الطيبة بين بلدين شقيقين

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ العلاقات المصرية الإماراتية، تعكس الإمكانيات الكبيرة التي يمكن إطلاقها، والطاقات التي يمكن تفجيرها والاستفادة منها، متابعًا «أقول بعبارة أمينة وواضحة، الجامعة العربية هي الرابح الأول من أي علاقات بينية طيبة بين دولها الأعضاء، في أي إطار ثنائي أو متعدد بين الدول العربية وبعضها البعض، فلست من أنصار أنّ الرابطة العربية يتعين أن تتمثل في الجامعة وحدها دون غيرها، وإنّما أعتبر الجامعة مظلة كبيرة شاملة تضم تحت لوائها جميع أشكال التعاون والتنسيق بين الدول العربية».

50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية

وأضاف أبوالغيط، خلال كلمته في احتفالية مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت مسمَّى «50 عاما مصر والإمارات.. قلب واحد»، أنّ جامعة الدول العربية تكتسب قوة وحيوية من التجمعات العربية ومختلف أشكال التعاون بين الدول الأعضاء، متابعًا «أنّ بعض مواطني الدول العربية لا يعلمون ما هي الجامعة، الجامعة العربية هي منظومة عريضة عميقة واسعة تشمل الكثير من المجالس الوزارية والمنظمات العربية والنشاطات المختلفة في جميع المجالات، وتتابع كل مسألة يتعرض لها شعب أو حكومة عربية».

مفاهيم الجامعة العربية

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنّ الجامعة لها مفاهيمها في الصحة، ويتم من خلالها التنسيق بين وزراء الصحة، ولها مفاهيمها في التعليم والتعليم العالي، وتتضمن أكاديمية يدرس بها بالوقت الحالي نحو 35 ألف شاب عربي، ولها اهتمامات بالبيئة والتغيرات المناخية والنقل، لافتًا إلى أنّ ما يفكر به أي إنسان، تعمل الجامعة العربية في إطاره.