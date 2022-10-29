تعرف على خطوات استخدام منصة أنا المعلم للحصول على الامتيازات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات استخدام منصة «أنا المعلم»، التي تشمل العديد من الامتيازات الخاصة بالمعلمين، موضحة أن المنصة تمكِّن المعلم من الحصول على العروض المتاحة واختيار المناسبة له، فضلاً عن وجود كوبونات شراء.

خطوات استخدام منصة «أنا المعلم»

- سيتم التسجيل من خلال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالمعلم على المنصة.

- يمكن المعلم استكشاف كل العروض المتاحة واختيار العرض المناسب للمعلم.

- بمجرد اختيار العرض سيظهر كلمة احصل على العرض وسيتم تفعيله.

- يتوجه المعلم للفرع ليحصل على الخصم بإظهار الكود المفعل.

- وفيما يخص كوبونات الشراء فيما يلي:

- تظهر مؤشرات الأداء التربوي بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين، متضمنة عناصر متعددة كالتنمية المهنية المستدامة وإسهامات المعلم في برامج التطوير.

- يتم معرفة المعلمين الذين يتناسب أداؤهم مع مؤشرات الأداء التربوي التي تم تحديدها ثم يتم تحديد أرقام التليفونات باستخدام منصة أنا المعلم.

- يرسل للمعلم رسالة على رقم الهاتف المسجل بكود القسيمة المالية وكل المعلومات المطلوب معرفتها ويمكن أيضاً معرفة جميع المعلومات من خلال المنصة الخاصة للمعلمين الذين جارٍ تميزهم.

- يتوجَّه المعلم للفرع ليحصل على العرض والاستفادة من القسيمة المالية بإظهار كود المفعل.

أهداف مشروع أنا المعلم

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المشروع يهدف إلى تأكيد أهمية دور المعلمين في المجتمع وتحقيق تميز خاص لترسيخ قيمة المعلمين بالمجتمع وتأكيد دعم للوزارة للمعلمين المتميزين، فضلاً عن بناء الثقه في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين.