وزير التربية والتعليم يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد «اليونسكو»

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفد منظمة اليونسكو، بديوان عام الوزارة، وضم الوفد كوستانزا فارينا مدير عام مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، وفادي يرق مستشار أول للتربية في الدول العربية، لبحث التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة واليونسكو.

تدريب المعلمين

وناقش الحضور سبل التعاون بين الوزارة واليونسكو في تدريب المعلمين وخاصة وأنهم الركيزة الأساسية لتطبيق النظام التعليمي الجديد، والذي يعمل على بناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة لحل المشكلات.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن الدولة المصرية تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، فضلاً عن جهود تطوير مناهج التعليم، لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

جهود الوزارة في تطوير مناهج التعليم

واستعرض حجازي الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير مناهج التعليم منذ عام 2017، حيث قام مركز تطوير المناهج بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وصولاً إلى الصف الرابع الابتدائي، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمي، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين بينهم البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف».

وأعربت كوستانزا فارينا مدير عام مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية، مبديًا استعداده التام لتوفير الدعم للوزارة في كافة البرامج، فضًلا عن المساعدة في تأهيل ورفع كفاءة المعلمين من خلال سلسلة من الدورات التدريبية الرقمية التي تضمن استمرارية وجودة التطور المهني، موجهة الدعوة للوزير لحضور عدد من الفعاليات الدولية.

حضر الاجتماع، الدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومن اليونسكو، دعاء أبو ناعم مسئول مشروع بمكتب اليونسكو الإقليمي.