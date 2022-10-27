تفاصيل احتفالية «يوم المعلم»: 4 مبادرات من وزير التعليم لصالح المدرس

شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم، احتفالية يوم المعلم، التي تُنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ تقديرًا منها لدور المعلم، ومكانته المتميزة في العملية التعليمية والتربوية.

حجازي: المعلم الإنسان هو صاحب فكر ورسالة

وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته للمشاركة في هذه الاحتفالية وتكريم المعلمين الذين لم يتوانوا لحظة على طول تاريخ مصر العظيم في بذل قصارى جهودهم وعطائهم المستمر، مؤكدًا أن لهم منا كل الاعتزاز والتقدير، بهذه المناسبة الكريمة.

وقال الوزير: «قم للمعلم وفِّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، هي كلمات من ذهب خطها لنا أمير الشعراء أحمد شوقي واصفًا بها عظم دور المعلم، مشيرًا إلى أن المعلم الإنسان هو صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لخدمة ورقي وطنه ولا يختلف اثنان على أن المعلم هو شريان العملية التعليمية والقوة الدافعة للتعلم.

مقومات تجذب الطالب للتفوق والتميز في المدرسة

وأكد الوزير أن الأسلوب الذي يتبعه المعلم ومدى إلمامه بأساليب التدريس تعتبر من أبرز المقومات التي تجذب الطالب إلى التفوق والتميز في المدرسة، كما أن تعامل المعلم مع طلابه بعدالة وترسيخ التوقعات الإيجابية بين الطلاب وتحفيز السلوك الجيد للطلاب والتخطيط الجيد للدروس ووضع قواعد تأديب واضحة ومفهوم، والتركيز على العلاقات الإيجابية وممارسة التربية غير المقصودة.

حجازي يوجه نصائح للمعلمين في عيدهم

وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر والتقدير لجميع المعلمين، قائلًا لهم: إن الفرصة سانحة الآن لكل معلم أن يكون معلمًا غارسًا للعلم والقيم والمبادئ في نفوس وعقول طلابه، للمشاركة في تغيير الواقع نحو مستقبل أفضل مستحق لأبنائنا الطلاب ولمصرنا الغالية.

وخلال الاحتفالية، أعلن وزير التعليم إطلاق عدة مبادرات وقرارات تقديرًا لدور المعلم في المجتمع ومنها: إطلاق مشروع «أنا المعلم»، و«سند المعلم»، بدءًا من الشهر المقبل، حيث أشار إلى أن منصة «أنا المعلم»، هو برنامج تطلقه الوزارة لتمييز كل المعلمين، ويشارك فيه شبكة من تجار مصر، ويمول مرحلته الأولى البنك المركزي.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تأكيد أهمية دور المعلمين في المجتمع، وبناء الثقة في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين، وتحقيق تمييز خاص للمعلمين لترسيخ قيمة المعلم في المجتمع، فضلًا عن تأكيد دعم الوزارة للمعلمين المتميزين.

البرنامج يوفر للمعلمين الوصول إلى سوق يضم المئات

كما أوضح الوزير أن البرنامج يوفر للمعلمين الوصول إلى سوق يضم المئات من العلامات التجارية التي تمنح خصومات مميزة؛ تقديرًا للمعلمين وجهودهم في بناء مصر، كما يمنح البرنامج للمعلمين كوبونات بقيمة مالية وفق مؤشرات أداء محددة مسبقًا يمكنهم بهذه الكوبونات شراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المفضلة لديهم، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء التربوي مرتبطة بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة من بينها: التنمية المهنية المستدامة، وإسهامات المعلم في برامج التطوير، ومستويات الأداء للطلاب وتحقيق مستهدفات الجودة، وغيرها.

أما بالنسبة لمشروع «سند المعلم»، أوضح الدكتور رضا حجازي أنه يتضمن عدد من الخدمات وهي: خدمة «اقبض بدري»، وخدمة «عروض التقسيط»، وخدمة «ادفع فواتيرك»، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى إحساس المعلمين بالأمان في مواجهة المواقف الطارئة وعند الأزمات وزيادة الخدمات التي سعت الوزارة لإتاحتها للمعلمين؛ لتمكينهم من مواجهة الأزمات، ومنوهًا عن أن المشروع يقوم بتنفيذه شركة مصرية متخصصة في الخدمات المالية، وحاصلة على ترخيص من البنك المركزي المصري.

الوزير يعلن إطلاق وثيقة التنمية المهنية الجديدة للمعلمين

كما أعلن الوزير عن إطلاق وثيقة التنمية المهنية الجديدة Teach for tomorrow في ضوء التحول الرقمي وتوظيفها في التنمية المهنية المستدامة والترقى للمعلمين وتفعيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يهدف المشروع إلى الارتقاء بمهارات المعلمين مما له من انعكاس مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب والنهوض بالمنظومة التعليمية بالدولة.

تفعيل صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين

وفي ذات السياق، أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لإعداد كوادر من الشباب لتولي قيادة وإدارة المدارس والتي ستبدأ المرحلة الأولى منها بـ 1000 معلم ليصبحوا مدراء بعد حصولهم على دبلومة الإدارة الاستراتيجية.

كما نوه الوزير عن تفعيل صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وفقًا للقانون رقم 212 لسنة 2020 الخاص بإنشاء الصندوق.

وتضمنت الاحتفالية بـ «يوم المعلم» عرضًا تقديميًا لمنصة التدريب والتطوير المهني، قدمه وائل منير والمهندس نادر أيوب «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - IT Works»، وعرضًا تقديميًا لمنصة أنا المعلم «منصة تحفيز ىالمعلمين بدعم من البنك المركزي المصري».

وفي ختام الاحتفالية كرم الدكتور رضا حجازي عدد من المعلمين المتميزين أصحاب القصص الملهمة.