وزارة التربية والتعليم تعلن ضوابط تقدم طلاب الإعدادية لامتحان المنازل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط التقدم لامتحان النقل بالمرحلة الإعدادية العامة على نظام المنازل للعام الدراسي 2022-2023، مؤكدة أن الطالب الراسب عامين له الحق في التقدم على نظام المنازل بالمدرسة الراسب فيها ولا يحق له التقدم بمدرسة غير الأصلية.

وأضافت الوزارة في خطاب للمديريات، أنه يشترط فيمن يتقدم لامتحان النقل من الخارج منازل بالحلقة الإعدادية العامة، الآتي:

- بالنسبة للصف الأول الإعدادي العام منازل يشترط للمتعلم المتقدم لامتحان النقل من الخارج، أن يكون حاصلاً على ما يفيد نجاحه في إتمام الدراسة بالحلقة الابتدائية أو ما يعادلها وأن يكون قد مضى عام دراسي واحد على الأقل من تاريخ نجاحه على الإفادة المذكورة، وله الحق في التقدم للامتحان بأقرب مدرسة لمحل إقامته طبقاً للتوزيع الجغرافي.

موقع طلاب الأزهر الشريف الراسبون في الصف الأول الإعدادي

وبالنسبة لطلاب الأزهر الشريف الراسبون في الصف الأول الإعدادي الأزهري العام 2021 وما قبلها وتقدموا لأقرب مدرسة إعدادية لمحل إقامتهم وبالنسبة للمتعلمين الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب بالصف السادس الابتدائي فيمكنهم الاختيار بين الانتقال إلى التعليم المهني أو التقدم من الخارج إلى التعليم الإعدادي على نظام المدارس بشرط ألا يقل سن التلميذ في أول أكتوبر عند الالتحاق عن ثلاثة عشر عاماً على أن يعفى المتقدمون من الخارج لنظام المنازل من الأنشطة الصفية والأنشطة التربوية اللاصيفية وكذا أداء الاختبار العلمي لمادة العلوم.

وبالنسبة لامتحان النقل في الصف الثاني الإعدادي العام المنازل، لابد أن يكون الطالب قد اجتاز امتحان النقل بنجاح من منازل الصف الأول الإعدادي إلى منازل الصف الثاني الإعدادي، وبالنسبة للطلاب الراسبون في الصف الثاني الإعدادي لعامي 2021-2022 وما قبلها، يتقدم بمدرسته منازل وعليه بتقديم بيان رسوب عام 2021-2022، أما الطالب الراسب عام 2021 ولم يتقدم عام 2022 يقدم بيان رسوب 2021 وإقرار بعدم التقدم لعام 2022.

إجراءات التقدم للامتحانات

وبالنسبة لطلاب الأزهر الشريف الراسبون في الصف الثاني الإعدادي لعام 2021 وما قبلها يتقدم إلى المدرسة حسب التوزيع الجغرافي لأقرب مدرسة إعداية عامة لمحل إقامته فبالنسبة للطالب الناجح من الصف الأول الاعدادي إلى الصف الثاني الاعدادي منتظم يتقدم لامتحان النقل من الخارج منازل بشرط أن يكون مضى علم درسي على الأقل من تاريخ نجاحه في امتحان النقل من الصف الأول الإعدادي العام ليتقدم بمدرسته منازل.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لإجراءات التقدم والتي من المقرر أن تبدأ في نوفمبر 2022 يتقدم كل من يرغب في تأدية امتحان النقل في الاعدادي العام على نظام المنازل بطلب يقدم للمدرسة، وعلى المدرسة استيفاء النموذج الذي تعده وزارة التربية والتعليم «بطاقة تحقيق الشخصية لطلاب المنازل المتقدمين إلى امتحان النقل أمام المدارس الرسمية».