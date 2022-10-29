الأمين العام لجامعة الدول العربية: قمة الجزائر تسعى لوضع خطة للعمل العربي المشترك

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قمة الجزائر تسعى لوضع خطة للعمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة، وفقا لما ذكرت قناة العربية بنبأ عاجل لها.

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية، بكلمته، خلال أعمال المجلس الوزاري العربي في الجزائر: «نحرص على استمرار دورية انعقاد القمة العربية، وهي الآلية الأهم للعمل العربي المشترك».

استمرار دورية انعقاد القمة العربية

وتنعقد فى الجزائر الدورة الـ 31 للقمة العربية، يومي 1و2 نوفمبر المقبل.