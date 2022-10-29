أشرف زكي وسامح عاشور أبرز الحاضرين في عزاء المحامي الراحل فريد الديب

بدأ منذ قليل، عزاء المحامي الراحل فريد الديب، الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز الـ80 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير.

وحرص عدد كبير من محبي وزملاء الراحل فريد الديب على المشاركة في العزاء، ومن أبرز الحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، والإعلامي عمرو الليثي، وسامح عاشور نقيب المحامين السابق، والشيخ مظهر شاهين، واستقبل تامر عبد المنعم المعزين.

معلومات عن فريد الديب

يذكر أن المحامي فريد الديب يعد من أبرز رجال القانون على مر السنوات الماضية، وولد في الثالث والعشرين من أكتوبر 1943، إذ أنه يبلغ من العمر ما يقارب الثمانية والسبعين عاما، ودرس وحفظ القرآن، وتخرج في كلية الحقوق عام 1963 بتقدير جيد جدا، كما أنه عمل في العديد من المناصب بالدولة، ولجأ إليه الكثير من النجوم الكبار والمشاهير.