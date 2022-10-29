استعدادات بدء عزاء فريد الديب بمسجد عمر مكرم في القاهرة

تستعد قاعة الزوار بمسجد عمر مكرم المخصصة لإقامة سرادق العزاء، التي يقام داخلها بعد قليل، عزاء المحامي الراحل فريد الديب، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 79 عامًا، وحسبما أوضحت أسرة الراحل، فإن العزاء يقتصر على اليوم السبت، بمسجد عمر مكرم، للرجال والسيدات ولا عزاء بالمنزل.

عزاء فريد الديب بالقاهرة

خلال مراسم دفن الراحل المحامي فريد الديب بمقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، كان الكثير من الحضور يتساءل عن موعد عزاء فريد الديب، وردت الأسرة، بأنه سيقام السبت 29 أكتوبر بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.

ومن ذاكرة الحضور للمحامي فريد الديب ببعض المحاكمات في القضايا الشهيرة، والنجوم الكبار في مصر، من ضمنها نجوى فؤاد ومحمود السعدني ونجيب محفوظ، وقضية الآثار الكبرى، المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين، التي قال فيها أثناء مرافعته الأخيرة أمام المحكمة، «لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لى، فقد تجاوزت الثمانين عامًا، وأعاني السرطان، وقد أديت واجبي تجاه موكلي، واجتهدت، ولكل مجتهد نصيب حتى لو أخطأ».

فريد الديب.. شيخ المحامين

يطلق البعض على الراحل فريد الديب، لقب «شيخ المحامين»، لأنه أحد أبرز رجال القانون على مر السنوات الماضية، إذ ولد في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر من عام 1943، وهو من السيدة زينب، درس وحفظ القرآن، تخرج في كلية الحقوق عام 1963 بتقدير جيد جدًا، كما أنه عمل في العديد من المناصب في الدولة، وبدأ مسيرته المهنية في المحاماة في عام 1971، إذ لجأ اليه الكثير من النجوم الكبار والمشاهير في جمهورية مصر العربية.