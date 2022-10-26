موعد ومكان عزاء المحامي فريد الديب

رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية المحامي فريد الديب، بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، عن عمر ناهز الـ79 عاما، وأعلنت أسرة الراحل موعد ومكان العزاء.

موعد ومكان عزاء الراحل فريد الديب

وكتبت أسرة فريد الديب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عزاء المغفور له الأستاذ فريد الديب، والد حنان الديب وجد فريدة السادات وكرمة حلمي وسلمى حلمي، يوم السبت 29 أكتوبر بجامع عمر مكرم رجاء الفاتحة و الدعاء».

تامر عبد المنعم يكشف موعد الجنازة

وكان الفنان تامر عبد المنعم، نعى المحامي الراحل فريد الديب، قائلًا: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك لمحزنون.. لا نقول إلا ما يرضي الله انتقل إلى رحمة الله تعالى.. الأستاذ فريد الديب المحامي الكبير.. جد بناتي كرمة وسلمى.. وسوف تشيع جنازته عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 من مسجد السيدة زينب.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ابنة فريد الديب تعلن وفاته

وكانت الإعلامية حنان الديب، أعلنت وفاة والدها فريد الديب، صباح اليوم، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، قائلة: «كان عزيزي وعزّي وعزَتي فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة وملجأي بعد الله طاب به عمري الفائت ولكن أمر الله نافذ علينا جميعًا.. مات أبي.. الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون».