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نقيب المحامين يصل عزاء الراحل فريد الديب  

كتب:

حسن سمير
06:41 م | السبت 29 أكتوبر 2022
عزا فريد الديب

عزا فريد الديب

وصل منذ قليل عبدالحليم علام نقيب المحامين، عزاء المحامي فريد الديب، المقام حاليا بمسجد عمر مكرم.

وشارك عدد كبير من محبي وزملاء الراحل فريد الديب في العزاء، وكان من بين الحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، والإعلامي عمرو الليثي، وسامح عاشور نقيب المحاميين السابق، والشيخ مظهر شاهين.

معلومات عن فريد الديب 

يذكر أن المحامي فريد الديب، ولد في الثالث والعشرين من أكتوبر 1943، إذ إنه يبلغ من العمر ما يقارب الثمانية والسبعين عاما، وتخرج في كلية الحقوق عام 1963 بتقدير جيد جدا، كما أنه عمل في العديد من المناصب في الدولة، ودافع عن الكثير من النجوم الكبار والمشاهير.

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