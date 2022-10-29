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«التنسيقية» تلتقي أهالي 15 قرية بالجيزة للتعرف على تصوراتهم بشأن الحوار الوطني

كتب:

حسام حربى
05:22 م | السبت 29 أكتوبر 2022
جانب من الجولات

جانب من الجولات

عقد النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، عددا من الزيارات لأهالي مركز البدرشين بمحافظة الجيزة؛ للاستماع لآرائهم بشأن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشملت جولة نائب التنسيقية 15 مركزا بالبدرشين أبرزها «سقارة والمنشية والشوبك الغربي والشرقي والمرازيق والطرفاية ومزغونة وأبو رجوان والعزيزية وميت رهينة»، كما التقى شباب العمل العام بالبدرشين وعدد من مسؤولي الجمعيات الأهلية.

جلسات نقاشية بشأن الحوار الوطني 

ويُشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق نوابها سلسلة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم بشأن القضايا التي يجري طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.

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