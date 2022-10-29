نواب «التنسيقية» في القليوبية: الحوار الوطني ملك لكل المصريين

عقدت جلسة نقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم في نادي العاملين بجامعة بنها، تحت عنوان «الطريق نحو الجمهورية الجديدة حول الحوار الوطني» بمشاركة النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وأميرة العادلي، وإيمان الألفي عضوتا مجلس النواب.

حضر الجلسة شباب جامعة بنها، وعدد من القيادات الشعبية والحزبية في إطار عقد الجلسات النقاشية مع المواطنين حول الحوار الوطني بمختلف ‏محافظات الجمهورية لسماع آرائهم بالقضايا المختلفة التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني المقرر ‏انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

شهدت الجلسة والتي عقدت بحضور وحيد خلوي رئيس نادي العاملين بجامعة بنها ومحمود عبد العزيز نائب رئيس النادي، تقديم شرح تفصيلي لمحاور الحوار الوطني والتأكيد على أهمية مشاركة الجميع به إذ من المقرر عرض كافة مخرجات وتوصيات الجلسات الحوارية الخاصة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الحوار الوطني خلال انعقاده وفقا لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

النائب محمد عزمي: الحوار الوطني أمر طبيعي في ظل التحديات

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، إن تنسيقية شباب الأحزاب اختارت أن يكون لها طابع مميز لدعم الحوار الوطني الذي نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ فضلت عقد جلسة الحوار والنقاش مع كل أطياف الشعب والنزول للمواطنين في كل قرية ونجع وكل مستوى للاستماع إليهم، ومعرفة مطالبهم وحلولهم للمشكلات التي تمر بها مصر وعرضها أمام أمانة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أننا أمام قيادة تحب مصر والحوار الوطني الذي دعت إليه هو تصرف طبيعي في ظل أزمة وآثار اقتصادية عالمية.

أضاف «عزمي»، أن الحوار المباشر هو الوحيد القادر على التعبير عن كل الأيديولوجيات والفئات المختلفة في المجتمع المصري.

النائب محمد عبد العزيز: الحوار الوطني ليس ملكا للنخبة

وقال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني ليس ملكا للنخبة بل هو ملك لكل المصريين ونحن مكلفين بالنزول لكل شبر في مصر للحوار حول كل شيء من أجل رفع التوصيات لأمانة الحوار الوطني.

إيمان الألفي: التواصل المستمر مع المرأة والشباب

وقالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني فرصة تاريخية لكل أطياف الشعب المصري، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الحوار الذي يدل على أننا أمام قيادة سياسية مشيرة إلى أهمية التواصل المستمر مع الشباب والمرأة في بناء الجمهورية الجديدة.

أميرة العادلي: مصر بها حماية اجتماعية ليست موجودة في أمريكا

وأكدت النائبة أميرة العادلي، أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات الشباب المصري على التحدي والتفوق في جميع المجالات، مشيرة إلى أن الحوار الوطني يناقش جميع المحاور والملفات، موضحة أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشهدها مصر الآن غير مسبوقة «لدينا حماية اجتماعية لم أرها في أمريكا نفسها والدول المتقدمة.