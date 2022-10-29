البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على وزارة التعليم الصومالية

أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي «الجبان» الذي استهدف وزارة التعليم الصومالية من خلال تفجير سيارتين مفخختين، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء بما في ذلك عناصر الإغاثة الإنسانية وإصابة أعداد كبيرة أخرى من المواطنين، مؤكدا أنها جريمة بشعة ونكراء تظهر الوجه القبيح للإرهاب الخسيس الذي يستهدف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء .

وجدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على تضامن البرلمان العربي مع جمهورية الصومال في هذا المصاب الجلل، ودعمه الكامل لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وكذلك دعمه لها في حربها التي تخوضها لاجتثاث الإرهاب من جذوره .

وأعرب «العسومي» عن خالص التعازي وعميق المواساة لجمهورية الصومال الفيدرالية رئيسا وحكومة وشعبا وبرلمانا، ولأسر الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.