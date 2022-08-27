«العسومي»: المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في كافة المجالات

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دولة الإمارات قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» الذي تحتفل فيه الدولة في 28 أغسطس من كل عام.

العسومي: حكام الإمارات أولوا اهتماما كبيرا للمرأة الإماراتية

وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان، اليوم السبت، إن دولة الإمارات تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحكام الإمارات أولوا اهتماما كبيرا للمرأة الإماراتية التي عززت من المسيرة الناجحة للمرأة، والتي أرسى قواعدها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وثمَّن رئيس البرلمان العربي، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدعم المرأة والدفع بها قدما نحو الصفوف الأمامية لتتبوأ ما تستحقه من مكانة مرموقة تضاهي ما بذلته من جهود حتى تجلس بجانب الرجل في المجالات كافة.

وأشار «العسومي»، إلى أن المرأة الإماراتية، أصبحت نموذجا ملهما ومبعث فخر واعتزاز للأمة العربية، كونها أثبتت جدارتها وكفاءاتها في كافة المجالات، وأصبحت شريكا أساسيًا في صناعة القرار وتحقيق التنمية الشاملة في دولة الإمارات .