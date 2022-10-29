برامج الحماية.. «دعم وتمكين» للمصريين (ملف خاص)

إجراءات كثيرة وسياسات متكاملة اتبعتها الدولة، ممثلة فى وزارة التضامن للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بدءاً من سن الطفولة وحتى الشيخوخة، فشملت الحماية الاجتماعية برامج الدعم النقدى، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم «مد وصلات المياه، مد وصلات الصرف الصحى، ورفع كفاءة المنازل»، وتأثيث الوحدات السكنية، وتوفير فرص تمكين اقتصادى وقروض ميسرة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعى والتأمين الصحى ووصلات الغاز وغيرها من الوزارات الخدمية التى تتعاون مع بعضها البعض لتُسهم فى إخراج الأسر الأكثر فقراً تدريجياً من الأوضاع التى يعانون منها.

وتعمل الدولة المصرية على تبنى سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات، وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية، بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوى الإعاقة، والمسنين وفاقدى الرعاية الأسرية، ومن يتعرّضون لبطالة مؤقتة أو خارجة عن إرادتهم.