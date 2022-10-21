مواطنو القليوبية يوجهون رسائل دعم للرئيس: حارب الإرهاب ووفر حياة كريمة للمصريين

وجه عددا من مواطني القليوبية رسائل حب ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار «معاك ياسيسي» و«بنحبك ياريس»، مشيرين إلى أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من مؤامرات الشر التي كانت تسعى لإسقاط الدولة وقاد ببراعة الحرب ضد الإرهاب ونجح في الخروج بمصر للنور وأنجز المشروعات العملاقة ودخلت مصر في عهده عصر الجمهورية الجديدة وأقام العاصمة الإدارية الجديدة أهم مشروع قومي في العصر الحديث وهو بحق راعى ونصير المصريين وخاصة الفئات التي كانت تعاني التهميش.

السيسي صانع نهضة مصر والجمهورية الجديدة

قال وائل مأمون باحث في معهد الخدمة الاجتماعية ببنها «كلنا معاك يا سيسي واحنا في ضهرك»، مضيفًا أن الرئيس السيسي يعمل لصالح مصر وقرارته جميعها تصب في صالح المواطنين وهناك نهضة وتطوير في كل أنحاء مصر وفي القليوبية خاصة التي شهدت أعمال تطوير الطريق الحر والتطوير الحضري التي حولت الكورنيش والممشى والشوارع الرئيسية لمتنفسات ومناطق ترفيهية للمواطنين بجانب أداء ملف الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال.

الغاز الطبيعي وصل إلى القرى في عهد السيسي

قال سيد قنديل عبداللطيف، من قرية ميت العطار ببنها، إن الرئيس قدم لمصر الكثير ولذلك نؤيده بكل شده وصاحب اليد البيضاء على المصريين ونصير المهمشين وإنجازاته العظيمة، مثل تعمير الصحراء والطرق والكباري، مشيرًا إلى أن «حياة كريمة»، ساهمت في توصيل الغاز الطبيعي الريف المصري، وتبطين الترع وغيرها من المشروعات التي تعد الأهم في تاريخ مصر الحديث.

بنحبك ياسيسي ومشروعات الإسكان الإجتماعي طفرة غير مسبوقة

وقال مصطفى سليمان موظف، إن الرئيس دعم المصريين بكل شئ ووعد بتوفير الإسكان الإجتماعي وشقة لكل مصري في أكبر المشروعات الإسكان في كل ربوع مصر، ومنها المدن الجديدة والمساكن بالقليوبية التي شهدت تطوير لامثيل له ولم يتخلى عن مصر وقدم الكثير.

نصير المرأة ومؤسس حياة كريمة

أوضحت الدكتورة مروة عبد الدايم، مدرس علم الاجتماع السياسي بجامعة بنها قائلة: «نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته في بناء المجتمع وتمكين المرأة التي شهدت الكثير دعم من الرئيس غير محدود ساهم في رفعة المرأة المصرية كركيزة أساسية في المجتمع بالإضافة إلى تمكين الأسر الفقيرة وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال مشروعات التنمية وإقامة الأسمرات ونقلهم لبيئة وحياة آمنة وتوفير شبكة الحماية الاجتماعية لكل المصريين وخاصة المهمشين والفئات التي كانت تعاني تحسين بيئة الحياة لهم حيث يعد مشروع حياة كريمة من المشروعات الرائدة في هذا المجال».