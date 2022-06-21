أهداف مبادرة «اتكلم ماتخفش.. مصر معاك» للمصريين بالخارج.. دعم نفسي

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن احتياج الشباب المصريين الدارسين بالخارج، للدعم النفسي، فى ظل المشكلات والضغوطات النفسية الذين يعانوا منها داخل الدول المضيفة، والناتجة فى كثير من الأحيان عن اختلاف الثقافات.

وأشارت وزيرة الهجرة، فى بيان لها، إلى أنه فى ظل الجمهورية الجديدة، واهتمام الدولة المصرية بشبابها فى الخارج، تم العمل على إطلاق مبادرة جديدة، هدفها تقديم الدعم النفسي للشباب المصريين الدارسين بالخارج، تحت عنوان «اتكلم ماتخفش.. مصر معاك»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «شيزلونج» للصحة النفسية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أهداف مبادرة «اتكلم ماتخفش.. مصر معاك».. للمصريين بالخارج

- تهدف مبادرة «اتكلم ماتخفش.. مصر معاك»، لدعم ومراعاة الصحة النفسية للشباب المصرين الدارسين بالخارج.

- تعد مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»، بمثابة بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومؤسسة «شيزلونج» للصحة النفسية.

- يمكن لجميع الشباب المصريين الدارسيين بالخارج، الاشتراك فى مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»، من خلال التسيل عبر الرابط.

- يمكن زيارة الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»، عبر موقع فيس بوك، من خلال هذا الرابط.

- لضمان السرية والخصوصية، يمكن التسجيل فى مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»، بإستخدام اسم مستعار.

- مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»، عبارة عن منصة إلكترونية بها عدد كبير من المعالجين والأطباء النفسيين، يمكن التواصل معهم مجانا.

- يمكن للراغب فى التسجيل بالمبادرة، القيام بتحديد الموعد المناسب لحضور الجلسات الأون لاين مع الطبيب المعالج الذي يقوم باختياره، بما يتناسب مع حالته الصحية.

- تم إطلاق مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك» رسميا يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري.