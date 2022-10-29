«التنسيقية» تعقد ورشة عمل عن التضخم وأولويات الإنفاق الحكومي

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل اليوم، تحت عنوان التضخم وأولويات الإنفاق الحكومي، ضمن فاعلياتها لدعم الحوار الوطني.

وتناولت الورشة التي أدارها إبراهيم رمضان ومحمد نبيل، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدة محاور رئيسية؛ منها تمركز الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة للدولة على ست أبواب رئيسية؛ هي: الأجور، تعويضات العاملين، شراء والسلع والخدمات، وفوائد الدين العام، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات».

تسعير المنتجات

واتفق الحضور على عدد من التوصيات المهمة؛ منها ضبط الأسعار وتوجيه الشركات والمصانع على وضع تسعير للمنتجات، وزيادة الإنفاق على التعليم والبحث العلمي تحديدا في التخصصات التي تحتاجها سوق العمل، وزيادة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومراجعة قاعدة بيانات المواطنين المستفيدين من برامج الرعاية المجتمعية.

وحضر الورشة إسلام حمدي، محمد الصوفي، علي قاعود، رامي عمرو وحسام عطفت وعلي حسين وسميرة الشريف أعضاء التنسيقية.

وشارك من الخبراء والأحزاب والكيانات الشبابية مصطفى أحمد خليل عبد الحميد، مدير عام الإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية ومحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية، وماجد جمال صادق صموئيل، رئيس قطاع الأعمال بمجال التمويل متناهي الصغر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات المتوسطه و الصغيره، وشعبان علم الدين شوقي، باحث في السياسات الاقتصادية وحقوق الملكية الفكرية، ومحمد رأفت أبو المعاطي، المحلل المالي بالبنك العقاري والمستشار المالي لنادي 6 أكتوبر، ومن كيان شباب مصر: إسلام محمود سليمان، مصرفي بالمصرف المتحد، وفاطمة دياب حسن عبدالجواد باحث دكتوراه إدارة أعمال ومختص في مجال التسويق، ومحمد شعبان محمد رئيس شركة فيرف للكيماويات، ومنى ممدوح محمد علي بعرنجه ماجستير إداره أعمال ودبلوم علوم سياسية ومستشار تأمين بنكي في شركة مصر لتأمينات الحياة بالبنك الأهلي المصري.

إطلاق جلسات نقاشية مع المواطنين بشأن الحوار الوطني

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي يجري طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من جميع الاتجاهات.