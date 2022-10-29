انطلاق أعمال المجلس الوزاري العربي في الجزائر

انطلقت أعمال المجلس الوزاري العربي في الجزائر، اليوم، وتسلم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الرئاسة الدورية للقمة العربية في دورتها الـ31 من نظيره التونسي عثمان الجرندي.

وقال وزير الخارجية الجزائرى في كلمته خلال الافتتاح، إن الجامعة تسعى لانطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن التطورات العالمية لا يجب أن تؤثر في السعي نحو حل القضايا العربية بحسب قناة «العربية».

وزير الخارجية الجزائرى: الأزمة في أوكرانيا تخلق واقعا صعبا

وأشار وزير الخارجية الجزائري، إلى أن الأزمة في أوكرانيا، تخلق واقعا صعبا يستدعي عملا عربيا مشتركا، منوها بأنه يجب الدفع نحو مسارات السلم لحل الأزمات في دولنا العربية.

وشدد على ضرورة إعلاء مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول واستقلالها، داعيا إلى استثمار الفرص الهائلة المتاحة لتحقيق الاندماج العربي.