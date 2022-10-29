مساعد وزيرة التخطيط خلال ندوة بـ«التنسيقية»: الدولة تراعي المعايير الاجتماعية في توزيع الاستثمارات

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، المشرف على مشروع حياة كريمة بالوزارة، إن الدولة تراعي المعايير الاجتماعية في توزيع الاستثمارات، وجرى العمل على تعظيم الاستثمارات والنمو الاقتصادي والناتج المحلي وفرص العمل بجميع المحافظات، لافتا إلى أن المشروعات القومية تعتبر محاور تنمية في مختلف أنحاء الجمهورية لتحقيق العدالة والتنمية الإقليمية المتوازنة.

أولويات الإنفاق الحكومي

وأوضح «حلمي» خلال استضافته في جلسة نقاشية مذاعة على صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «أولويات الإنفاق الحكومي»، أن قانون التخطيط العام يراعي العدالة في توزيع الخدمات على مستوى المحافظات بشكل قانوني، لافتا إلى أن الدولة تعمل على برنامج الإصلاحات الهيكلية الطموح، ويركز على الصناعة والزراعة والاتصالات من خلال توجيه الاستثمارات لهم لتحسين تنافسية الاقتصاد ودعم البعد البيئي من خلال استعراض قصة نجاح الدولة المصرية التي كانت الأولى في طرح السندات الخضراء وإطلاق استراتيجية لتغير المناخ، كما أن مصر من أقل الدول مساهمة في التلوث بالرغم من أنها الأكثر تضررا من التغيرات المناخية.

نموذج للقرية الخضراء

وأشار مساعد وزير التخطيط إلى أن حياة كريمة تقدم نموذجا للقرية الخضراء من خلال تنمية الريف ومراعاة البعد البيئي، وتحمل التكلفة التي كان ينفقها المواطن بسبب عدم وجود الخدمات.