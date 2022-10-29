أحمد موسى: هناك حالة من استغلال وجشع التجار بالسلع المختلفة

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك حالة من الاستغلال والجشع من بعض التجار للسلع المختلفة، مشيرا إلى أنه ومن الضروري التصدي لهم بيد من حديد، «فيه واحد من أكبر تجار الأخشاب قرر أنه ميبعش اللي عنده ومخزن منذ شهرين، علشان يكسب كام مليون في لحظة، وغيره».

موسى: بعض تجار المواد الغذائية قرروا يبيعوا السلع بأسعار جديدة

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه لبرنامجه «على مسؤوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأمر ذاته ينطبق على مختلف التجار، حيث إنه وبالنسبة لتجار الأجبان والمواد الغذائية قرروا هم أيضا بيع المنتجات بأسعار جديدة بدلا من القديمة.

موسى: محدش لسه جاب حاجة بالأسعار الجديدة

واستطرد: «محدش جاب حاجة لسه بالأسعار الجديدة، ومفيش استيراد دخل إمبارح أو النهارده، كلها حاجات موجودة، حق ربنا أنها تباع بالسعر القديم وليس بالسعر الجديد، إحنا عندنا مشكلة في أنك تراقب وتتابع والحاجة تبقى موجودة، فيه إجراءات اتعملت من يوم الخميس للنهارده لا تصدق».

وأوضح أن ميزة الدولة المصرية هو أنه لا يوجد بها سلعة غير موجودة في الأسواق، حتى وإن زادت أسعار المنتجات في الأسواق ولكن تظل السلع متوافرة في الأسواق، «بتذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة بيقول للناس انزلوا شيلوا وعبوا، الحاجة الحمد لله موجودة حتى لو زاد سعرها».