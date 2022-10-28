«تموين الإسكندرية»: تخفيضات حقيقية على السلع في السلاسل التجارية

أكد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة في السلاسل التجارية بأسعار تنافسية ويوجد عليها عروض بتخفيضات حقيقية وسط إقبال جيد من المواطنين على الشراء.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش جولات بفروع إحدى أشهر السلاسل التجارية بالإسكندرية التي يرتادها المواطن السكندري للتسوق للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وغير غذائية، والتأكد من عدم ارتفاع الأسعار، و أن العروض التسويقية الموجودة بالفعل حقيقية و ليست وهمية.

سلع متوافرة في السلاسل التجارية بالإسكندرية

وتفقد وكيل تموين الإسكندرية أقسام الخضار والفاكهة وأقسام اللحوم والدواجن وأقسام السلع الأساسية مثل الزيت و السكر والأرز والدقيق والمكرونات والجبن والألبان والبيض والمنظفات والورقيات.

وتابع سعد الله: «جولاتنا و حملاتنا رسالة طمأنينة للمواطنين» لافتاً إلى وجود رجال التموين فى الشارع السكندرى باستمرار، مؤكداً عدم وجود أي تهاون مع محتكرى السلع الغذائية، مشيراً إلى تشجيع مديرية التموين للقطاع الخاص فى العروض التسويقية الحقيقية لصالح المواطنين.

وفي سياق متصل حررت المديرية 12 محضرا تموينيا اليوم خلال حملات لمراقبة الأسعار، منها 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و7 آخرين لعدم حمل شهادة صحية.