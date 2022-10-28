مد مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية نوفمبر: كل السلع بتخفيضات تصل 60%

أعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الـ 32 من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي جرى إطلاقها يوم 1 سبتمبر 2022، حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إذ تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية

وجرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 34 سلسة و1051 فرعا و4 شوادر بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة في تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تتضمن كل قافلة سلعا غذائية وغير غذائية بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

وقامت منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، مساهمةً منها في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوي سلعا متنوعة بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

وتقوم منظومة أمان بتوزيع عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجاً، والمناطق الحضارية الجديدة، في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.