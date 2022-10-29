أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تطالب بعقد جلسة لمجلس الأمن الإثنين المقبل

شهدت أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات متسارعة اليوم السبت؛ فبعد الهجمات على السفن الروسية في شبه جزيرة القرم، أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وأبلغت الأمم المتحدة بذلك القرار.

وفي تفاصيل أخبار روسيا وأوكرانيا، أوضح نائب المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن موسكو أبلغت منظمة الأمم المتحدة رسميا بتعليق مشاركتها في تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود من المواني الأوكرانية، الذي جرى توقيعه في يوليو الماضي.

كما طالبت روسيا بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بعد غد الإثنين؛ لمناقشة الهجوم الذي تسبب في تعليق مشاركتها بالاتفاق ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

تعليق مشاركة موسكو في اتفاق تصدير الحبوب لأجل غير مسمى

فيما أوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن تعليق مشاركة موسكو في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إلى أجل غير مسمى، منوهة بأنه لا يمكن ضمان أمن السفن في البحر الأسود بسبب الهجمات الأوكرانية.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أنها تجري التواصل مع السلطات الروسية بعد قرارها تعليق المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب، مشيرة إلى أنه على جميع الأطراف تجنب أي موقف يعرقل تصدير الحبوب من البحر الأسود.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. هجوم أوكراني على سفن البحر الأسود

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صد هجوم إرهابي شنته مسيرات أوكرانية على سفن البحر الأسود في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وأوضح ميخائيل رازفوجايف، حاكم مدينة سيفاستوبول الموالي لموسكو، أن الهجوم الأوكراني الذي استهدف منشآت أسطول البحر الأسود هو الأكبر منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية يوليو الماضي برعاية تركيا والأمم المتحدة.