آخر تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا.. موسكو تعلن إجراء تدريبات عسكرية جديدة

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تحذيرًا جديدًا لأوكرانيا، زاعمًا أنها تستعد لتفجير ما يسمى بـ«القنبلة القذرة»، بينما يجري جيشه تدريبات عسكرية، وهذا يعتبر آخر تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وانضم «بوتين» إلى كبار المسؤولين الروس الذين ادعوا في الأيام الأخيرة أنّ أوكرانيا تخطط لتفجير ما وصفوها بـ«القنبلة القذرة»، وفق ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

آخر تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا

وتضمنت آخر تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا، نفي كييف الاتهامات التي أطلقها الرئيس الروسي، بنية أوكرانيا استخدام متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة، وهو الأمر الذي نفاه المسؤولون الغربيون، واعتبروا أن موسكو يمكن أن تستخدمه ذريعة لشن هجومها.

الجيش الروسي يجري تدريبات سنوية

وفي الوقت نفسه، أجرى الجيش الروسي تدريبات سنوية شملت تجارب برية وبحرية وجوية لصواريخها القادرة على حمل رؤوس حربية نووية، وبث التلفزيون الحكومي مقاطع قصيرة من عمليات الإطلاق، بالإضافة إلى مقتطفات من كلمة «بوتين» أثناء تلقيه إحاطة من وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، قال فيها إن الاختبارات كانت ناجحة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بهذا الاختبار على النحو المنصوص عليه في معاهدات نزع السلاح، وقال مسؤولون أمريكيون إن التدريبات الإستراتيجية السنوية لروسيا بدأت صباح الأربعاء وأنها بدت روتينية «مع وجود جميع الإخطارات المعتادة».

التحذير من نشوب صراع حول العالم

وفي خطاب بالفيديو أمام مؤتمر لرؤساء المخابرات من رؤساء الأجهزة الأمنية من دول الاتحاد السوفيتي السابق، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن بتزويد أوكرانيا بـ«أسلحة ثقيلة» وقال إن خطر نشوب صراع كبير في المنطقة وحول العالم، لافتاً إلى أنّه ينبغي تشديد الأمن حول مواقع البنية التحتية الرئيسية.