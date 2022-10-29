نائب «التنسيقية» من الإسماعيلية: جيل الشباب الأكثر حظا بالتمكين في الجمهورية الجديدة

قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، إن جيل الشباب الحالي من مواليد الثمانينات والتسعينيات هم الجيل الأكثر حظا بتولي العديد من المناصب القيادية في الجمهورية الجديدة إيماناً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب وقدرتهم على تحقيق النجاحات.

وأضاف «السباعي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش مشاركته في جلسة الحوار الوطني بالإسماعيلية ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأجيال تكمل بعضها البعض حاليا ولا يمكن تهميش أو تنمية جيل بعينه قائلاً: «لابد من وجود جيل الخبرة لقيادة جيل حماس الشباب وهو ما يحدث حالياً في الجمهورية الجديدة».

«السباعي»: الحوار الوطني فرصة للأفكار والحلول

وقال «السباعي» إن جلسات الحوار الوطني تعتمد بشكل كبير على الاستماع للأفكار والحلول ومناقشتها للوصول إلى شكلها النهائي القابل للتطبيق، متابعاً «بنستمع أكثر ما نتكلم وهو ما ميز هذا الحوار عن باقي المشاركات السياسية الماضية لإثباته الجدية في تنفيذ هذه التوصيات».

وقال إن الزخم الذي سببه الحوار الوطني في الحالة السياسية يؤكد على أنه خطوة على الطريق الصحيح مشيرا إلى أنه مع انطلاق الحوار الوطني في أبريل انبسقت منه عدة لجان تهدف إلى الوصول إلى المشاكل التي يعاني منها الشعب المصري والتفكير في حلولها السريعة.

جلسة حوارية في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، جلسة نقاشية على هامش الحوار الوطني أدارها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وضمت الجلسة حضور كل من النائب أحمد قناوي والنائب محمد السباعي والنائب أكمل نجاتي والنائبة نهى زكي والمهندس أحمد نصر الله وعدد من القيادات الحزبية والشعبية في الإسماعيلية.