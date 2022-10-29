«المتحدة» تضع اللمسات الأخيرة لانطلاق «القاهرة الإخبارية» و«الطاهري» يعلن عن أبرز قيادات قطاع القنوات الإخبارية

تحسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللمسات الأخيرة لانطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» خلال الساعات المقبلة، وهى القناة التى يترقب الجمهور انطلاقها على تردد 11747V، وتأتى بالتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ، وتضم عدداً كبيراً من الكوادر المصرية والعربية، ومذيعين على أعلى درجة من الخبرة والكفاءة، بخلاف شبكة مراسلين تقوم بتغطية الأحداث لحظة بلحظة، بعمق وتحليل كبيرين من مختلف أنحاء العالم العربى والغربى.

وفى إطار الاستعدادات لانطلاق بث «القاهرة الإخبارية»، أعلن أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن قائمة بأبرز أسماء قيادات قطاع الأخبار بـ«المتحدة»، منها: تعيين ندى واصف، مديراً للعمليات بقطاع أخبار المتحدة، وشادى شاش، كبيراً للمذيعين بقناة «Extra News».

قيادات قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة

وشملت القائمة التى أعلنها «الطاهرى» تعيين كريم أسامة، مديراً لإدارة التنفيذ والتشغيل فى قطاع أخبار «المتحدة»، وأحمد الصياد، مديراً لقطاع الديجيتال بقطاع أخبار الشركة المتحدة، وأحمد طرفاية، مديراً لإدارة الإنتاج لمجموعة القنوات الإخبارية بقطاع أخبار «المتحدة»، وآية خيرى مشرفاً عاماً على قطاع الإنتاج الفنى «برديوسر» بقطاع أخبار «المتحدة».

وضمت قائمة التعيينات، شادى جمال مديراً لغرف الأخبار بقطاع أخبار الشركة «المتحدة»، ومارتينا إسحاق مديراً لإدارة تطوير البرامج فى قنوات قطاع أخبار «المتحدة»، وسمر أباظة مديراً لإدارة إنتاج التقارير الإبداعية والمونتاج فى قطاع أخبار «المتحدة»، ومها عيد مديراً لإدارة الهندسة الصوتية بقطاع أخبار «المتحدة»، والمهندس محمد مجدى رئيساً للقطاع الهندسى بقطاع أخبار «المتحدة».

القناة ترفع شعار «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر»

وترفع قناة «القاهرة الإخبارية» شعار «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر»، وتوقع خبراء أن تكون القناة بمثابة انطلاقة قوية فى المنطقة وصوتاً مهماً للعالم العربى، والتعامل مع الأحداث الجارية بعمق وموضوعية ودقة متناهية، خصوصاً أنها تضم فريقاً من المذيعين الأكفاء ممن لهم باع طويل فى القنوات الإقليمية والدولية، ومراسلين من مختلف أنحاء دول العالم قادرين على المنافسة.

وفى إطار الاستعداد لانطلاقة قوية لـ«القاهرة الإخبارية»، أشار «الطاهرى» فى السابق إلى التعاون مع شركة «30N» لتدريب كوادر القناة الجديدة المرتقب بثها باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى: «نشرف بالتعاون مع شركة 30N فى مجالات تدريب كوادر القاهرة الإخبارية الإعلامية والإدارية، وتطبيق قياسات مؤشرات الأداء والتنافسية»، بالإضافة إلى الإعلان عن قائمة من الخبراء بالقناة، أبرزهم «أشرف سنجر، محمد فايز فرحات، نورهان الشيخ، محمد مصطفى أبوشامة، أسامة السعيد، سيد جبيل، إيهاب عمر، ياسر ثابت، عزت إبراهيم، أشرف العشرى».

دورة تدريبية وتثقيفية لمذيعى «القاهرة الإخبارية»

وفى سياق متصل، كشف حازم طه، مستشار التدريب والانضباط اللغوى بقطاع أخبار الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، عن جانب من اللقاء التدريبى الذى جمعه بعدد من مذيعى القناة المرتقب انطلاقها خلال الساعات القادمة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

حازم طه: انطلاقة قوية تليق بمصر

وعلّق حازم طه على هذا اللقاء التدريبى، قائلاً: تجربة ثرية وممتعة مع نخبة من الكفاءات الرائعة من أبنائى وأصدقائى نجوم «القاهرة الإخبارية»، فى دورة تدريبية وتثقيفية مكثفة قبل إطلاق إشارة البدء وقص شريط الافتتاح.

واستطرد بكلماته، قائلاً: أشكركم من كل قلبى على الجهد الذى بُذل والتجاوب الرائع المبشر بانطلاقة قوية تليق بمصر وأبنائها المخلصين الأكفاء.