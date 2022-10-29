حازم طه يقود دورة تدريبية لمذيعي «القاهرة الإخبارية»: نخبة من الكفاءات

كشف حازم طه مستشار التدريب والانضباط اللغوي بقطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن جانب من اللقاء التدريبي الذي جمعه بعدد من مذيعي القناة المرتقب انطلاقها بعد 3 أيام.

وقال حازم طه، عبر حسابه على «فيس بوك»: «تجربة ثرية وممتعة مع نخبة من الكفاءات الرائعة من أبنائي وأصدقائي نجوم القاهرة الإخبارية، في دورة تدريبية وتثقيفية مكثفة قبل إطلاق إشارة البدء وقص شريط الافتتاح».

حازم طه عن «القاهرة الإخبارية»: انطلاقة قوية

وتابع: «أشكركم من كل قلبي على الجهد الذي بذل والتجاوب الرائع المبشر بانطلاقة قوية تليق بمصر وأبنائها المخلصين الأكفاء، وخالص الشكر لقائد الكتيبة أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصاحب مبادرة اختياري مستشارًا للتدريب والانضباط اللغوي، دمتم ودامت العبارة الخالدة.. هنا القاهرة».

ترقب انطلاق القاهرة الإخبارية

وكان أحمد الطاهري رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة القاهرة الإخبارية تعتمد على كوادر ماسبيرو وقطاع الأخبار، باعتباره مدرسة مصر في الأخبار، ومن ثم المدرسة الأصيلة التي يجري البناء عليها.

وأشار إلى الاعتماد في «القاهرة الإخبارية» على عدد من كوادر قناة «إكسترا نيوز»، واصفًا ذلك بالأمر الطبيعي بهدف استثمار هذه المؤسسة، وإعداد هذه الكوادر لهذه المهمة على مدار عام.