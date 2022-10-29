برنامج «هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» حول بدء العد التنازلي لانطلاق قناة «القاهرة الإخبارية»

استعرض برنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية منة فاروق، عدد «الوطن»، الصادر اليوم السبت 29 أكتوبر.

الكاتب الصحفي جمال رائف: القاهرة الإخبارية ستعبر عن صورة مصر الحقيقية

وأكّد الكاتب الصحفي جمال رائف، أن الجميع يترقب انطلاقة قناة القاهرة، مشددًا على أنها قناة طال انتظارها: «نتحدث عن دور مصري إقليمي سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا يتحدث إلى هذه القناة المهمة للتعبير عن صورة مصر الحقيقية وتحركات مصر اقتصاديًا وسياسيًا في محيطها الإقليمي والدولي».

وأضاف خلال حواره ببرنامج هذا الصباح: «نتحدث عن خطوة طال انتظارها وتأتي في التوقيت المناسب بعدما استعادت مصر ريادتها ودورها الإقليمي والدولي بشكل أكثر من رائع، والدليل على ذلك استضافة مصر قمة المناخ cop 27، والدور المحوري عربيًا وأفريقيًا».

الكاتب الصحفي جمال رائف: قناة القاهرة الإخبارية تكمل الدور المصري الفاعل إقليميًا

وتابع: «قناة القاهرة الإخبارية تكمل الدور المصري الفاعل إقليميًا وتعبر عن الإرادة المصرية لإرسال صورة حقيقية عن الواقع المصري للمجتمع الدولي وتدعم القوة الناعمة المصرية في أداء رسالتها ودورها في معركة الوعي التي لم ولن تنتهي».